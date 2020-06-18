Американка стала суррогатной матерью, родив собственных внуков-близнецов. Ее дочь, перенесшая рак, осталась бесплодной из-за лечения, поэтому 42-летняя женщина решилась на такой шаг.

Американка стала суррогатной матерью, родив собственных внуков-близнецов. Ее дочь, перенесшая рак, осталась бесплодной из-за лечения, поэтому 42-летняя женщина решилась на такой шаг."Я не могла поверить, что моя мама беременна моими детьми", – рассказала 28-летняя Микаэла Гамп-Джонсон из Иллинойса изданию Sun.Женщине поставили диагноз "мелкоклеточный рак матки", и болезнь развивалась очень агрессивно. На тот момент у нее уже был трехлетний сын и она пыталась зачать еще одного ребенка. Узнав диагноз, Микаэла поняла, что единственный выход – найти суррогатную мать, однако семья не имела средств на это. Тогда свою помощь предложила мама Микаэлы Шейла."Она – мой лучший друг. Она родила меня, когда ей было всего 16 лет, поэтому мы были скорее как сестры", – рассказала Микаэла.Шейла была рядом с дочерью все время, пока та лечилась от рака – проходила курсы химио- и лучевой терапии. Затем именно мать убедила женщину обратиться к специалистам по бесплодию.На 37-й неделе беременности Шейле сделали кесарево сечение. На свет появились близнецы – мальчик и девочка. Сейчас им год и два месяца.По словам самой Шейлы, она рада, что суррогатной матерью не стала какая-то посторонняя женщина.