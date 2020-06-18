Призывники Севера России отправляются на военную службу. В Мурманской области - порядка 800 человек, в Архангельской – в 1,5 раза больше. Несколько юношей пополнят научно-производственные и научные роты.

Призывники Севера России отправляются на военную службу. В Мурманской области — порядка 800 человек, в Архангельской – в 1,5 раза больше. Несколько юношей пополнят научно-производственные и научные роты, передает ГТРК "Мурман".Отметим, большинство молодых людей останутся в своих регионах. 200 жителей Архангельска отправятся в воинские подразделения на архипелаг Новая Земля.Перед отправлением все призывники сдают анализы на коронавирус, а по прибытии в воинские части проходят 14-дневный карантин. Одним из нововведений текущей призывной кампании стал запрет на посещение сборных пунктов для родственников.