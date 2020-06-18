Стоимость тонны бензина Аи-95 в России достигла 57,31 тысячи рублей, что является историческим рекордом. За сутки она подорожала на один процент. Специалисты связывают это с резким ..

Стоимость тонны бензина Аи-95 в России достигла 57,31 тысячи рублей, что является историческим рекордом. За сутки она подорожала на один процент.Специалисты связывают это с резким возобновлением спроса на топливо в стране после снятия карантинных мер. Производство бензина, в свою очередь, восстанавливается не так быстро, что провоцирует рост цен. Кроме того, их стимулирует запрет правительства России на импорт бензина.