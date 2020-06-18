Президент итальянского Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил о том, что клуб подписал новый контракт с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом. Новое соглашение подписано на два года.

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил о том, что клуб подписал новый контракт с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом. Новое соглашение подписано на два года.Глава неаполитанцев не скрывал своей радости от того, что клубу удалось удержать игрока сборной Бельгии на два следующих сезона: "Рад, что мы вместе надолго. Да здравствует Дрис", — написал глава "Наполи" на своей страничке в Twitter.Напомним, что Мертенс выступает за клуб из Неаполя с 2013 года. Накануне он вписал свое имя в историю клуба, как лучший бомбардир команды за всю ее историю. За время выступлений в "Наполи" он наколотил в ворота соперников 122 гола.