В Ростове-на-Дону на проспект Шолохова пришли пощипать травку лани. Очевидцы засняли эту необычную картину на камеру смартфона. На кадрах видно, как парнокопытные пасутся возле проезжей части. При этом их не пугают даже звуки проезжающих мимо автомобилей.

В Ростове-на-Дону на проспект Шолохова пришли пощипать травку лани. Очевидцы засняли эту необычную картину на камеру смартфона. На кадрах видно, как парнокопытные пасутся возле проезжей части. При этом их не пугают даже звуки проезжающих мимо автомобилей, передает ГТРК "Дон-ТР".Как рогатая пара попала в мегаполис и почему облюбовала настолько неподходящее для выгула пастбище — остается загадкой. Зато, как рассказали водители и пешеходы, появление грациозных животных очень их порадовало, оторвав от серых будней и напомнив о природе.Напомним, этот случай появления диких животных в городе не единичный. Накануне в Салавате заблудившийся лось напал на трамвай, а на Камчатке застрелили медведя, после того, как он набросился на велосипедиста.