Актриса Виктория Полторак прокомментировала слухи о бывшем муже и коллеге Максиме Дрозде. Говорили, что у актера случился страстный роман со звездой кино и сериалов Анной Ардовой.

Актриса Виктория Полторак прокомментировала слухи о бывшеммуже и коллеге Максиме Дрозде. Говорили, что у актера случился страстныйроман со звездой кино и сериалов Анной Ардовой.Полторак и Дрозд развелись в 2014 году. После того как артист обрел свободный статус, ему начали приписывать роман с Анной Ардовой.По словам Виктории, она точно не знает, была ли у экс-мужа интрижкасо звездой. Полторак уважительно относится к выбору бывшегосупруга. Она много раз читала об этом в прессе, но прямо спросить у Максима о новой женщине боялась. "Сам он тоже мне Анну не представил", – поведалаэкс-избранница Дрозда.Виктория подчеркнула, что смогла сохранить с Максимомхорошие отношения. Недавно тот приезжал в гости к бывшей зазнобе. Полторак иДрозд поиграли в баскетбол на закрытомдворе дома артистки. Актер одержал победу.По словам знаменитости, в тот день она осознала, что ее отношенияс Дроздом не изменились. "Просто когда-то мы перестали жить вместе в одномпространстве", – сказала Виктория.18 Май 2020 в 10:36 PDTНапомним, что актриса дважды бала замужем. В первом браке узнаменитости родилась дочь Лера. Отец девочки живет и работает в Ульяновске.Мужчина имеет скромный доход, однако исправно платит алименты. Вторым мужемВиктории Полторакбыл актер Максим Дрозд. Виктория подарила супругу дочь Софию.