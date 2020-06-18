Эмин Агаларов в студии шоу Алена, блин! рассказал о воспитании дочери, которую ему родила Алена Гаврилова. Сейчас пара переживает бракоразводный процесс.

Эмин Агаларов в студии шоу "Алена, блин!" рассказал о воспитании дочери, которую ему родила Алена Гаврилова. Сейчас пара переживает бракоразводный процесс.Артист уточнил, что у него нет претензий к бывшей возлюбленной, и он решил оставить Афину ей. "Да, живет с Аленой, потому что ребенок маленький", – сказал певец.Несмотря на это, он ежедневно видится с девочкой. "Она приезжает ко мне, я провожу с ней время", – отметил музыкант. Эмин Агаларов подчеркнул, что любит всех своих детей и хочет проводить с ними все свободное время.Бизнесмен пока скрывает от общественности лицо малышки, однако заверяет, что она очень похожа на него и старших сыновей. "Брови у нее точно мои, но и многое от мамы", – отметил молодой отец.21 Май 2020 в 10:46 PDTАртист отметил, что часто играет с ребенком. Например, Афина очень любит воду, поэтому они вместе плавают в бассейне. "Покупаем много развивающих игрушек, именно детских – по возрасту", – поделился Эмин Агаларов.Ему нравится смотреть, как растет дочь. Он поражается тому, как быстро девочка развивается, начинает все понимать, что-то показывает и рассказывает. "Я сижу занимаюсь на пианино, пою. Она рядом. Потом ей надоедает, она начинает бить по клавишам", – улыбнулся певец.Эмин уверен: когда Афина вырастет, он сможет правильно объяснить причину развода с ее матерью. "Думаю, когда этот момент наступит, ответ будет искренним. Я скажу как есть, и ребенок в сознательном возрасте все поймет", – подчеркнул музыкант.