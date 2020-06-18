Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Решение было принято после исполкома УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Решение было принято после исполкома УЕФА в швейцарском городе Ньон.В свою очередь, финал главного континентального еврокубка в 2021 году примет Стамбул, который должен был выступать в качестве хозяина в 2020 году. Также перенеслись на год сроки для Мюнхена (2023) и Лондона (2024), о чем в ходе онлайн-конференции сообщил директор УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти.Решение о сдвиге сроков на один год вперед связано с тем, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов был переформатирован и завершаться будет в рамках "Финала восьми", а его проведение запланировано в Лиссабоне с 12 по 23 августа.Кроме того, также стало известно о судьбе еще одного российского города — Казани, который является хозяином Суперкубка Европы-2023. В УЕФА подтвердили, что столица Татарстана сохранила за собой право проведения матча между обладателями кубка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Встреча состоится на "Ак Барс Арене".