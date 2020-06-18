Международная федерация автоспорта и организаторы чемпионата мира в классе электромобилей Формула-Е сообщили, что завершение сезона-2019-2020 состоится в столице Германии. При этом в Берлине будет проведено шесть гонок в трех разных конфигурациях городских трасс, проходящих по улицам.

Международная федерация автоспорта и организаторы чемпионата мира в классе электромобилей "Формула-Е" сообщили, что завершение сезона-2019-2020 состоится в столице Германии. При этом в Берлине будет проведено шесть гонок в трех разных конфигурациях городских трасс, проходящих по улицам.Предварительно заявлено, что гонки пройдут 5-6, 8-9 и 12-13 августа. По словам организаторов, такое решение было принято с целью в первую очередь обезопасить всех участников соревнований во время продолжающейся пандемии коронавируса.Как уже сообщали 33Live.RuRu, первоначально в оставшейся части календаря "Формулы-Е" числились Гран-при в Китае, Италии, Франции, Южной Корее, США и Великобритании. Однако все они были отменены в условиях бушующего по всему миру заболевания.На сегодняшний день в чемпионате мира проведены пять этапов: два в Саудовской Аравии и по одному в Чили, Мексике и Марокко. После их проведения тройку лидеров первенства составляют португалец Антониу Феликс да Кошта (команда DS Techeetah, 67 очков), новозеландец Митч Эванс (Panasonic Jaguar Racing, 56) и британец Александр Симс (BMW i Andretti Motorsport, 46). В турнире принимают участие экс-пилоты "Формулы-1" бразильцы Фелипе Масса, Лукас ди Грасси, француз Жан-Эрик Вернь, швейцарец Себастьян Буэми, немец Паскаль Верляйн.