Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.Задержаны двое уроженцев Ставропольского края — 48-летний Суртланбек Аджиньязов и 51-летней Русланбек Арсланов, причастность к преступлению которых была установлена в ходе совместной работы сотрудников ФСБ и Следственного комитета.В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".В 1999 году в Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана произошли боевые действия между боевиками и войсками Российской Федерации. Общая численность бандформирований составляла более 2 тысяч человек. По официальным данным, в результате столкновений с террористами погибли почти триста солдат, более восьмисот были ранены.