Сотрудники управление ФСБ по Свердловской области не участвовали в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Ранее отец Сергий (Романов) заявил на своей странице, что в монастырь приезжали сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ. Якобы они убедились, что в монастыре все спокойно.

Сотрудники управление ФСБ по Свердловской области не участвовали в каких-либо мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Ранее забаррикадировавшийся там отец Сергий (Романов) заявил на своей странице, что в монастырь приезжали сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ. Якобы они убедились, что в монастыре все спокойно.Вокруг Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выставил охрану из казаков. Полицейские выезжали в монастырь, поскольку получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на его территории, сообщил глава пресс-службы Свердловского областного главка МВД Валерий Горелых. Но, по его словам, данные о нарушении не подтвердились.Ранее схиигумен Сергий, запрещенный в служении, призвал к неподчинению церковному руководству и властям, назвал пандемию коронавируса COVID-19 мифом, а также напугал паству созданием "электронного лагеря сатаны". Также священнослужитель призывал открыть храмы во время самоизоляции и говорил об угрозе "смертельно опасного чипирования" граждан.Екатеринбургская епархия посчитала заявления схиигумена ересью и запретила ему служить, а также лишила его права носить наперсный крест.Кроме того, в действиях схиигумена усмотрел признаки административного правонарушения Центр по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области. В его отношении было возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений").Это дело в отношении Сергия Романова 23 июня рассмотрит суд в Верхней Пышме. По этой статье священнослужителю грозит штраф на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Кроме того, 26 июня поведение схиигумена Сергия рассмотрит церковный суд Екатеринбургской епархии.