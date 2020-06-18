В четырех регионах РФ сотрудниками ФСБ задержаны лидеры и активные участники ячеек экстремистской организации исламистов Таблиги Джамаат (запрещена в России).

В четырех регионах РФ сотрудниками ФСБ задержаны лидеры и активные участники ячеек экстремистской организации исламистов "Таблиги Джамаат" (запрещена в России), передает ТАСС.Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии на территории Приволжского федерального округа пресекли деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации. Лидеры и активные участники задержаны в результате проведенных в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях оперативно-розыскных мероприятий.Во время обысков обнаружена и изъята запрещенная литература, электронные носители, содержащие материалы экстремистского характера, мобильные телефоны и банковские карты.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит до шести лет лишения свободы.