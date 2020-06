В Великобритании требуют закрыть издание The Guardian. Петицию уже подписали более шести тысяч человек. Причина в рабовладельческом прошлом газеты: она была основана в XIX веке на деньги от хлопковых плантаций, на которых трудились рабы.

В Великобритании требуют закрыть издание The Guardian. Петицию уже подписали более шести тысяч человек.Причина в рабовладельческом прошлом газеты: она была основана в XIX веке на деньги от хлопковых плантаций, на которых трудились рабы. Писатель Тони Парсонс увидел лицемерие в том, что сейчас издание публикует статьи в поддержку тех, кто сносит памятники, и даже собирает пожертвования для движения Black Lives Matter. Он потребовал закрыть The Guardian и создал соответствующую петицию.Также редакции припомнили историю давности почти 160-летней давности: во время Гражданской войны в США газета выступила против Авраама Линкольна, который хотел отменить рабство.The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, одно из самых уважаемых изданий в мире. Была основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В середине XX века сменила название на нынешнее. Ее сайт — самый посещаемый из сайтов британских газет.Волна беспорядков захлестнула ряд стран после того, как в США афроамериканца Джорджа Флойда убил сотрудник полиции. Его смерть вызвала протесты, направленные против расизма.Одно из требований протестующих — снос памятников историческим деятелям, которые были так или иначе связаны с колонизацией и работорговлей. В США жертвой протестующих стали памятники Колумбу. Вслед за уничтожением памятников южанам-конфедератам начали убирать фильмы и сериалы, в которых усмотрели намек на романтизацию рабства. Среди них оказались признанные шедевры, включая "Унесенных ветром". В Великобритании требуют снести памятники бывшему премьеру Уинстону Черчиллю и Махатме Ганди. Уже убрали памятники Роберту Миллигану и Эдварду Колстону.