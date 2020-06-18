Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти этой осенью. Власти страны готовятся к возвращению эпидемии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти этой осенью. Власти страны готовятся к возвращению эпидемии.Главный санитарный врач отметила, что респираторные заболевания, как правило, поражают людей в осенне-зимний период. Летом же риски подхватить инфекцию минимальны.По словам Анны Поповой, в последние недели наблюдается снижение ежедневного прирост зараженных COVID-19 в России. Хорошие результаты в борьбе с распространением инфекции показывает Московский регион.В эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора также рассказала об открытии границ. Международное авиасообщение будут восстанавливать аккуратно и постепенно, с оглядкой на опыт европейских государств, передает агентство "Интерфакс".По состоянию на 18 июня в стране зарегистрирован 561 091 случай . При этом только половина из них являются активными. Жертвами инфекции стали 7 660 граждан.10 Июн 2020 в 12:07 PDTРанее Анна Попова сообщила, что . Глава ведомства также напомнила, что гражданам нужно поддерживать чистоту помещений, обеззараживать посуду и регулярно мыть руки.