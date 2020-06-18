Флот Росатома сопровождающий суда по Северному морскому пути пополнится новым ледоолом. Российский головной универсальный атомный ледокол Арктика осенью сдадут в эксплуатацию

Флот "Росатома", сопровождающий суда по Северному морскому пути, пополнится новым ледоколом. Российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" осенью сдадут в эксплуатацию госкорпорации "Росатом", сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика", — отметил Лихачев. — В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания, и планируем в сентябре, крайний срок – в октябре получить его уже в промышленную эксплуатацию, уже в "Атомфлот".Заложен уже четвертый ледокол и это не предел, уточнил Лиахчев. По его словам, финансирование строительства ледоколов на 55 процентов ведется за счет госкорпорации и "45 процентов – за счет бюджетного уровня".Новые ледоколы помогут увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году — эта цель, утвержденная президентом. "Движемся к этой цели, движемся с опережением погодового объема перевозок", — уточнил Лихачев. В этом году планируется превысить отметку в 30 миллион тонн."Это с опережением графика получается. 30 миллионов планировали в 2021 году", — отметил президент.В освоении Севморпути активно участвует "НОВАТЭК" и "Совкомфлотом" — в этом году сделаны "две сверхранние проводки танкеров-газовозов" с коммерческой скоростью, "в майские, самые тяжелые льды". Танкеры провели два ледокола "Росатома".Цель в 80 миллионов тонн помогут достичь "Роснефть", "НОВАТЭК", "Газпромом". "Видим, какие наши партнеры вкладывают усилия и финансы в развитие этих северных месторождений. Конечно, мы тоже "подтягиваемся" в этом смысле", — отметил Лихачев.