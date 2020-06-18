Шесть лет и девять лет колонии общего режима по статье об участии в террористическом сообществе. На такие сроки, согласно позиции гособвинения, должны быть осуждены Юлий Бояршинов и Виктор Филинков. Фигуранты так называемого Дела Сети, касательно которых суд в Петербурге провёл прения сторон.

Шесть лет и девять лет колонии общего режима по статье об участии в террористическом сообществе. На такие сроки, согласно позиции гособвинения, должны быть осуждены Юлий Бояршинов и Виктор Филинков. Фигуранты так называемого "Дела Сети", касательно которых суд в Петербурге провёл прения сторон.Речь на этот раз — нетрудно догадаться — конкретно о деятельности ячейки запрещённой экстремистской организации в Северной Столице. Хотя организация в целом, как известно, замахивалась на межрегиональные масштабы. По данным следствия и ФСБ, готовились к "насильственным действиям в отношении представителей власти", запасались оружием и взрывчаткой.Проще говоря — планировали серию терактов. Ну и кроме того: как тут не вспомнить жуткую историю с двойным убийством из расследования "Медузы". А впрочем — значительная часть псевдолиберальной общественности продолжает стоять на своём: нынешние подсудимые уж точно не имеют никакого отношения к реальному или потенциальному кровопролитию.Заезженная риторика о якобы безосновательно преследуемых молодых интеллектуалах. Которая, правда, звучит чем дальше, тем более неуместно.Атмосфера на прениях напряжённая, рассказала адвокат участника "Сети" Юлия Бояршинова, Ольга Кривонос. Перед зданием, где проходило выездное заседание второго Западного окружного военного суда, собрались сочувствующие — с ноутбуками и ланч-боксами. Скорее пикник, чем пикет. Смотрели трансляцию."Снаружи здания суда, а в суд не пускают посетителей в связи с коронавирусными ограничениями, снаружи здания, значит, есть небольшая группа поддержки подсудимых, внутри обстановка достаточно напряжённая. В прениях участвовал начальник отдела гособвинителей прокуратуры СПб, что, конечно же, говорит о высокой общественной значимости нашего дела. Бояршинов, я напомню, вину полностью признаёт, раскаивается", — рассказывает Ольга Кривонос, адвокат Юлия Бояршинова.Статья у Бояршинова "Участие в террористическом сообществе". Плюс хранение взрывчатых веществ, он дымный порох приобрел. Ещё участники "Сети" "совершенствовали навыки владения оружием и оказания медицинской помощи". "Осваивали приёмы захвата зданий" — это всё из формулировок обвинения. Которое просит суд дать Бояршинову шесть лет тюрьмы."И бюджет, и основа этой организации были изначально априори криминальны. То есть, они на первых парах занимались торговлей и сбытом наркотиков, чтобы создать так называемую "революционную ячейку" какую-то — или сеть таких. То есть, здесь речь идёт не об идейных борцах с режимом, какими их сейчас пытаются представить либералы и правозащитники условные, а о том, что судят – преступников", — уверен Григорий Назаренко, политолог.Другой участник "Сети", Виктор Филинков, которому светит девять лет колонии, всё отрицает. Говорит, что на "Съезде" - было такое мероприятие у "сетевиков" - насильственные действия в отношении представителей власти не обсуждались. Но Бояршинов-то сознался.Деталей и правда много. Что у "Сети", по версии следствия, было несколько ячеек: в Москве, Пензе, Петербурге. Что координатор и идеолог "Сети" Алексей Полтавец сбежал на Украину — и признался "Медузе" в причастности к убийству Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко, знавших о деятельности "Сети" и о торговле наркотиками. Некоторые участники организации, которые в феврале уже сроки получили — сначала сознались, что создали террористическое сообщество, а потом — отказались от своих слов. Но сейчас картина другая."Есть материалы уголовного дела. Есть признательные показания. Есть два трупа, которые уже никуда, ни с каких счетов не сбросить — никуда их в тень не завести. Поэтому, ребят, если вы были настолько взрослые и самостоятельные, что хотели поиграть в революцию, то будьте любезны быть настолько же взрослыми и самодостаточными, чтобы нести ответственность за свои поступки. Вот и всё", — считает Юлия Витязева, журналист.У них ведь и гранаты находили, и карабины. Так себе получились неомарксисты-романтики, какими их всё ещё пытается изобразить большинство мнимых либералов. Прения завершены, стороны ждут приговора суда.