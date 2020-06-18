Театральная Москва готовится к открытию нового сезона. Дата его начала еще не определена. Пока в театрах разрешены лишь репетиции без зрителей. Но все артисты и театралы готовятся к аншлагам. В планах столичных театров 60 премьер до конца этого года.

Театральная Москва готовится к открытию нового сезона. Дата его начала еще не определена. Пока в театрах разрешены лишь репетиции без зрителей. Но все артисты и театралы готовятся к аншлагам. В планах столичных театров 60 премьер до конца этого года.На репетицию в "Табакерке" актеры выходят на сцену с такой радостью, что кажется, настроиться на массовое убийство, на триллер, мастерски сочиненный Агатой Кристи, будет невозможно."Нельзя нам обниматься пока", — выбегает, хохоча, на сцену Яна.Главреж начинает репетицию, звучат первые реплики, и появляется неприятное ощущение страха.Пьеса, написанная Агатой Кристи по мотивам своих же "Десяти негритят", толерантно называется "И никого не стало". Как и сам роман, переименованный почти сто лет назад издателями, дабы не вызывать обвинений в расизме. Но Владимир Машков, изменивший финал, не об этом. Он исследует страх. Любой."Страх — останавливающая жизнь человека субстанция. Трус умирает первым", — поясняет народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.Премьера была назначена на 7 июня, но вирус планы смешал, театр закрылся. Вернее, перешел в онлайн — с преподаванием и репетициями.Владимир Машков обещает удивить и напугать. Актеры делают для этого все.- Он мертв! Он мертв!"Давно вы к нам не приезжали", — встречает Табакерка мэра."Некоторые говорят, можно было не спешить, посидеть еще месяцок-другой. Это те, кто не любит театр", — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин."Очень хочется, чтобы появился зритель, потому что театр — дело живое", — поясняет заслуженный артист России Виталий Егоров.Короткий разговор, экскурсия по зеркальному фойе, где "актер должен видеть себя", и продолжение репетиций."Продолжаем жить!" – констатирует Машков.Костюмы — от Юдашкина, декорации — скульптора Рукавишникова.Когда и как заполнится этот зрительный зал, не знает еще никто. Можно ли будет дарить цветы любимым артистам, брать у них автографы? Но уже не Zoom, не Skype — живые репетиции. И вполне осязаемая надежда на то, что скоро люди сюда придут.