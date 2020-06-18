Специалисты разработали гибкий, прочный, дешёвый и при этом абсолютно съедобный материал для создания∎ роботов. Из этого вещества они создали устройство в виде хобота слона, способное перемещать предметы.

Специалисты разработали гибкий, прочный, дешёвый и при этом абсолютно съедобный материал для создания... роботов. Из этого вещества они создали устройство в виде хобота слона, способное перемещать предметы.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Materials группой во главе с Мартином Кальтенбруннером (Martin Kaltenbrunner) из Линцского университета в Австрии.Основным компонентом нового чудо-геля является обыкновенный желатин - традиционный ингредиент желе и мармелада. От высыхания его предохраняет глицерин. Также специалисты добавили лимонную кислоту в качестве консерванта, чтобы "еда" не портилась.И действительно, разработчики более года хранили образцы вещества в обычных условиях, и это не сказалось на его свойствах."По сравнению с другими биоразлагаемыми эластомерами желатин отличается своей универсальностью, простотой в производстве и низкой стоимостью", - говорит Дарио Флореано (Dario Floreano) из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, не принимавший участия в разработке.Чтобы продемонстрировать гибкость и долговечность материала в работе, исследователи создали из него робота, имитирующего хобот слона. "Орган" был одет в текстильную оболочку-экзоскелет, а в движение его приводил пневматический привод.Также инженеры добавили в "хобот" датчики давления, имитирующие осязание, и компоненты для управления приводом. Благодаря этому робот смог захватывать предметы.Опыты показали, что "орган" выдержал 330 тысяч (!) безостановочных сгибаний и разгибаний, не высохнув и не растрескавшись.Как выяснилось, из желатина можно делать не только сладости, но и некоторых роботов.Фото Pixabay.При этом материал, почти неуязвимый для обычных микробов, достаточно быстро разлагается бактериями, содержащимися в сточных водах. Это значит, что мягкий робот может годами хранится в доме (если, конечно, его кто-нибудь не съест), но быстро распадётся на экологически чистые компоненты, попав на свалку.Съедобность геля для людей и животных означает, что в перспективе из него можно будет делать безопасные детские игрушки. А ещё можно заставить хищников в зоопарке принять лекарство, добавив его в весело помахивающую хвостиком желатиновую "жертву".Идиллию портит только то, что электронные компоненты робота всё же несъедобны. Прежде чем давать аппетитную новинку в руки ребёнку или оставлять её в клетке хищника, нужно придумать съедобные батарейки, вкусные провода и хорошо перевариваемые датчики. А эта задача может оказаться довольно сложной.К слову, ранее 33Live.RuRu рассказывали о том, как инновационная кожа превращает обычные игрушки в роботов и о мягком вакуумном роботе, которому можно поручить бытовые заботы.