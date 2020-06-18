Мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения, провели в Киржачском и Муромском районах.

Одна из основных задач, стоящих перед сотрудниками ГИБДД, – это профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, снижение количества ДТП и тяжести их последствий.С этой целью сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами подготовили и разместили на сайтах образовательных организаций обучающие видеоуроки по безопасному поведению юных пешеходов, пассажиров и велосипедистов на проезжей части и вблизи нее.К кампании «Безопасное лето» присоединился и актив волонтерского отряда Киржачского машиностроительного колледжа. Студенты помогали дорожным инспекторам напомнить участникам дорожного движения основные правила перевозки детей в салоне автомобиля и применения ремня безопасности, распространяя тематические листовки.Воспитанники детского хореографического коллектива «Мозайка» и эстрадной группы «Феникс» МБУК «Киржачский Районный Дом культуры» под руководством заведующей отделом по работе с детьми и подростками Мариной Ахметзяновой организовали челлендж. Ребята, сделав фотообращения к участникам дорожного движения, разместили их в своих социальных сетях.С целью профилактики детского дорожного травматизма, формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге в дошкольном учреждении «Детский сад №6» проведено занятие в группе старшего дошкольного возраста.Ребятам рассказали о правилах культурного поведения на улицах и дорогах города. Благодаря наглядным иллюстрациям, дети вспомнили, какие предупреждающие знаки они видели в городе, их значение и важность, повторили основные правила дорожного движения.В конце занятия ребята приняли участие в игре «Дойди до школы», в процессе которой закрепили умение правильно переходить дорогу, вспомнили значение сигналов светофора.Актуальная тема безопасности на дорогах так увлекла дошколят, что после занятия многие стали с энтузиазмом раскрашивать картинки из серии «Дорожная безопасность», играть в настольные дидактические игры по ПДД.