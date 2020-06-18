Свои откровения он основывает на данных Союза карельского народа, Министерства иностранных дел и частных архивах. Финские СМИ пишут о книге Юкки Сеппинена. Бывшего дипломата, эксперта МИД Финляндии, который утверждает, что при Михаиле Горбачёве Советский Союз был готов уступить финнам суверенитет над Карелией.

"Свои откровения он основывает на данных Союза карельского народа, Министерства иностранных дел и частных архивах". Финские СМИ пишут о книге Юкки Сеппинена. Бывшего дипломата, эксперта МИД Финляндии, который утверждает, что при Михаиле Горбачёве Советский Союз был готов уступить финнам суверенитет над Карелией.Причём речь здесь, как утверждается, не только о территории нынешней республики в составе Российской Федерации. Но и в целом — о перешейке, включая ту часть Ленобласти, где расположен Выборг. Дескать, такой жест щедрости от "либерального политбюро" должен был стать логичным продолжением предоставления независимости прибалтийским регионам.И более того — аналогичные предложения официальный Хельсинки якобы получал и позже: уже после распада СССР.Однако не срослось из-за категорического нежелания тогдашнего президента Койвисто расширять границы. Хотя всё это вполне укладывалось в концепцию финских националистов о так называемом "Возвращении утраченной Карелии".В любом случае, история — примечательная. Разлетелась по медиа, в том числе, российским с самыми громкими цитатами. Но стоит ли верить Сеппинену?Заявление бывшего эксперта финского МИДа стало неожиданностью не только в Финляндии, но и в России. Провокация, ложь, чьи-то не здоровые фантазии, это все цитаты тех людей, кто был вхож в государственные кабинеты времен Горбачева. Сам первый и последний президент СССР предпочел даже не комментировать это заявление, за него это сделал пресс-секретарь его фонда."Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.Дальше подробностей становится только больше. Оказывается, о том, что в начале, 1990-х Кремль, во главе уже с Ельциным якобы так же обсуждал возможность продажи Карелии, рассказал в интервью другому популярному финскому изданию бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров."Это были личные встречи, кулуарные. Понимаете, особенно после событий августа 91 года, в Финляндии появилась какая-то, не знаю даже из чего появилась надежда, что вот с новым правительством России и с новым президентом России можно будет договориться и вернуть Карелию, как историческую часть Финляндии. При этом некоторые действительно говорили: ну давайте продадим часть территории, с нас не убудет, а мы получим деньги на развитие, прорыв, восстановление экономики. Публично Борис Николаевич этого никогда не говорил. Это точно", — рассказывает Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел РСФСР (1990-1991 гг.).Но есть и другое мнение. Даже некоторые непримиримые оппоненты Бориса Николаевича Ельцина, в этом вопросе занимают определенную позицию: этого не может быть, потому что не может быть вообще. И вот настоящая сенсация — Руслан Хасбулатов готов согласиться, с мнением помощника Ельцина Бурбулиса о невиновности президента в карельском вопросе."В данном случае я должен согласиться с Бурбулисом. Вы, как наверное догадываетесь, что это бывает очень редко, когда я соглашаюсь с Бурбулисом, но я полагаю, что он прав: такой вопрос вообще не возникал. Вопрос возникал другой: Ельцин был одержим отдать Курильские острова Японии. Вот этот вопрос был и в 92 и в 93-м", — вспоминает Руслан Хасбулатов.Все-таки, после развала Союза, что о Карелии, что о Курилах не говорил только ленивый. Да и финны не могли не воспользоваться ситуацией: новая метла ведь по-новому метет, а вдруг русский авось — и земли, отошедшие когда-то СССР по результатам двух войн, станут вновь финскими."Был неформальный разговор между финскими политиками и русскими дипломатами и политиками в 1992-м году по вопросу Карелии. Совсем недавно мне удалось прочитать меморандум о встрече между Георгием Арбатовым и бывшим премьер-министром Финляндии. Этот разговор произошел в сентябре-октябре 1992-го. Финский политик поднял вопрос Карелии, когда вел президентскую кампанию как кандидат от социал-демократической партии весной 1993-го. Но речь никогда не шла о том, чтобы Финляндия вернула всю территорию Карелии. Речь шла о некоторых участках. И всё это были неформальные разговоры, никаких официальных переговоров не было", — поясняет Альпо Руси, финский эксперт.Очень важно обратить внимание на деталь: разговоры хоть и были неформальными, так сказать на ногах, но ведь они были, и имели под собою какую-то определенную цель. А еще невозможно не заметить, что последние несколько лет, в Финляндии все громче ведутся разговоры националистически настроенной части населения, где карельский вопрос ставится во главу угла. И такие статьи и книги, как книга бывшего сотрудника МИД Финляндии, лишь подливают масла в огонь.