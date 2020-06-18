Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал новые цифры по зараженным. Инфекцию в России на 18 июня подхватили свыше 561 тысячи человек.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал новые цифры по зараженным. Инфекцию в России на 18 июня подхватили свыше 561 тысячи человек.Коронавирус в России за истекшие сутки обнаружили у 7 790 человек. Второй день подряд количество новых случаев не превышает восьми тысяч.За последний день в России выздоровел 9 261 человек. Зафиксировано 182 летальных исхода.В Москве коронавирус обнаружили у 1 040 человек, в Московской области – у 667.На третье место по суточному приросту вышел Ханты-Мансийский автономный округ – 243 новых случая. В Воронежской области выявлено 233 зараженных.Некогда находившийся на третьем месте по динамике распространения заболевания Санкт-Петербургпереместился на пятое. В Северной столице выявлен 231 инфицированный.С начала эпидемии коронавируса в России зафиксирован 561 091 случай. Умерли 7 660 пациентов, выздоровели 313 963 человека.В резиденции президента в подмосковном Ново-Огарево и в Кремле установили дезинфекционные туннели. Они предназначены для предотвращения распространения коронавируса, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.В Москве началось испытание двух вакцин от коронавируса. Участвуют 38 добровольцев. Один из препаратов предназначен для внутримышечного введения, другой разработан в виде порошка.Коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились более 8,2 миллиона человек. В США зафиксировано 2,141 миллиона случаев, а число инфицированных в Бразилии приближается к миллиону. Россия находится на третьем месте.9 Апр 2020 в 8:36 PDT