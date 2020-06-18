Артистка рассказала о съемках в сериале Герой по вызову. Кристина Асмус впервые играла сотрудника правоохранительных органов.

Артистка рассказала о съемках в сериале "Герой по вызову".Кристина Асмус впервые играла сотрудника правоохранительных органов.Знаменитость исполнила роль очаровательного следователя ЛизыЛеоновой. Таких персонажей, по словам Асмус, она еще не играла.Кристина призналась, что к съемкам не готовилась.Артистка не брала консультаций у реальных сотрудников следственного отдела идаже не стала смотреть сериалы с похожей тематикой.До появления на площадке Асмус даже непредставляла, как показывать удостоверение работника правоохранительныхорганов. "Я просто делала суровое следовательское лицо и старалась несутулиться", – иронично заметила она.Ранее артистка рассказала, что картину "Герой повызову" сняли еще в 2018-м. К сожалению, два года сериал пролежал на полке. На днях теленовеллу началитранслировать на канале НТВ.17 Июн 2020 в 12:23 PDT, которомудиагностируют опухоль мозга. Болезнь неизлечима. Герой решает использоватьоставшееся время во благо и соглашается на рискованную работу с правоохранителями.По словам Кристины Асмус, теленовелла непохожа на обычный фильм о полицейских. Создатели наполнили лентуюмором и интересными диалогами.