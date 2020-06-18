Краснодарская агропромышленная фирма Фанагория, одна из крупнейших на винодельческом рынке России, объявила о начале продаж своих вин на китайской электронной торговой площадке TMall.com компании Alibaba Group.

Краснодарская агропромышленная фирма "Фанагория", одна из крупнейших на винодельческом рынке России, объявила о начале продаж своих вин на китайской электронной торговой площадке TMall.com компании Alibaba Group.Интернет-продажи площадки ориентированы на китайских и иностранных покупателей. Специально для TMall была выпущена партия фанагорийских вин – "Муската янтарного" и "Муската розового". Всего в Китай было отправлено по 16 тысяч бутылок каждого муската, отмечается в пресс-релизе компании.В ближайшее время на интернет-площадке планируется выставить и российский коньяк из линейки "Старый Русский Дуб".За четыре года сотрудничества с китайскими партнерами открыты четыре фирменных магазина, а фанагорийские вина участвуют в крупнейших выставках страны.Продвижение кубанских вин на китайском рынке поддержиается китайским партнером Hong Zhanhai и Российским экспортным центром."Фанагория" нашла компанию-партнера для продвижения своих вин во время крупнейшей в КНР ежегодной международной выставке продуктов питания "SIAL China 2018", сообщил руководитель экспортного отдела "Фанагории" Михаил Лелюк.В рамках нацпроекта виноделы Краснодарского края, производящие половину российского вина, к 2024 году увеличат экспорт вина в 1,5 раза - до 445 тысячи декалитров, по прогнозам администрации региона.Краснодарский край – ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. В регионе работают такие известные производители вина, как ОАО "АПФ "Фанагория" и ООО "Абрау-Дюрсо". На Кубани находится треть всех виноградников страны. Ежегодно они дают 45% всего российского винограда – это свыше 200 тысяч тонн. Практически половина всех российских вин производится на Кубани.