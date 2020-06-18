Легендарный теплоход Максим Горький подготовили к круизу по Енисею. Предположительно, в свое первое плавание он отправится уже 28 июня. Однако точную дату сообщат на следующей неделе.

Легендарный теплоход "Максим Горький" подготовили к круизу по Енисею. Предположительно, в свое первое плавание он отправится уже 28 июня. Однако точную дату сообщат на следующей неделе (она может поменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки), передает ГТРК "Красноярск".Маршрут из Красноярска в Дудинку займет 11 дней. Во время путешествия "Максим Горький" сделает остановки в 12 населённых пунктах, чтобы гости лайнера смогли посетить объекты культуры. К слову, что все билеты уже проданы.В Красноярск четырёхпалубное судно прибыло из Нижнего Новгорода в сентябре 2019 года. Зимой оно находилось на реконструкции. Сейчас теплоход стал настоящим пятизвездочным круизным лайнером. После модернизации на борту судна смогут разместиться до ста пассажиров. Все каюты оснащены обзорными окнами, холодильниками, телевизорами, душевыми комнатами и системами кондиционирования.Напомним, теплоход был построен в Австрии в 1974 году. После того, как его ввели в эксплуатацию, судно передали в Волжское объединенное речное пароходство.