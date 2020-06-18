Клуб Континентальной хоккейной лиги Металлург из Магнитогорска объявил о подписании контракта с вратарем владивостокского Адмирала Юхо Олкинуорой. Договор подписан сторонам на два года.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Металлург" из Магнитогорска объявил о подписании контракта с вратарем владивостокского "Адмирала" Юхо Олкинуорой. Договор подписан сторонам на два года. Об этом сообщает официальный Twitter Магнитки.Финского стражу ворот 29 лет. За дальневосточную команду он выступал с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за "Адмирал" 31 матч регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 92,9 процента отраженных бросков. А его коэффициент надежности составил 2,51.Олкинуора является чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Также в его карьере были выступления в студенческих лигах Северной Америки, ряде клубов Американской хоккейной лиги и несколько команд непосредственно из Финляндии.