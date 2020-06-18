Холдинг Mail.ru Group объявил о запуске универсальной учетной записи VK Connect для принадлежащих ему сервисов, включая ВКонтакте, Delivery Club и Марусю

Холдинг Mail.ru Group объявил о запуске универсальной учетной записи VK Connect для принадлежащих ему сервисов. Единый аккаунт, созданный на базе технологий "ВКонтакте", уже сейчас можно использовать для входа в Delivery Club и приложение голосового помощника "Маруся".В дальнейшем VK Connect свяжет другие сервисы Mail.ru Group, включая "Почту Mail.ru", "Ситимобил" и "Юлу". Также планируется подключение внешних партнерских служб. При этом, чтобы авторизовываться с помощью общей учетной записи, иметь профиль во "ВКонтакте" необязательно."Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации", - пояснили в компании.Все настройки VK Connect собраны в едином личном кабинете. В нем пользователи могут единожды заполнить информацию о себе - имя, город, адрес и прочее, - и привязать банковскую карту, а затем использовать эти данные во всех сервисах, например для заказа еды или вызова такси. Кроме того, из личного кабинета можно отслеживать платежи и управлять платными подписками на "Музыку ВКонтакте", Combo и BOOM.Для усиленной защиты аккаунта пользователи могут настроить двухфакторную аутентификацию. Также можно просматривать, какие сервисы имеют доступ к VK Connect. Например, если iOS-приложение "ВКонтакте" больше не используется, его можно отключить.Пока личный кабинет доступен только во "ВКонтакте". Позднее он появится в других сервисах, поддерживающих авторизацию через VK Connect.