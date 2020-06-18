В прессу попали отрывки из новой книги Джона Болтона о его работе в Белом доме. Мемуары бывшего советника американского президента по национальной безопасности еще до публикации вызвали скандал.

В прессу попали отрывки из новой книги Джона Болтона о его работе в Белом доме. Мемуары бывшего советника американского президента по национальной безопасности еще до публикации вызвали скандал.Так, по словам Джона Болтона, над Дональдом Трампом смеялись даже близкие соратники. Судя по книге, президент США не знал, входит ли Финляндия в состав России, и просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок, сообщает телеканал "Россия 24".