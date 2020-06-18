Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил советский приказ о меню для пассажиров внутрисоюзных и международных авиалиний.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, сообщается на сайте кабмина.Документ регулирует перечень блюд, которые предлагаются пассажирам внутрисоюзных и международных авиалиний.К примеру, путешествующим международным рейсом эконом-класса могли предложить на завтрак или ужин закуску, горячее блюдо с гарниром, хлеб со сливочным маслом, чай или кофе с лимоном и сахаром, кондитерское изделие, джем, фрукты или сок, булочку "Летную", прохладительный напиток.Если на борту оказывался вегетарианец, то мясные и рыбные блюда могли заменить на овощные или крупяные, а также предложить дополнительно фрукты, овощи и соки.Интересно, что в документе разграничиваются степени вегетарианства, а также регулируются нормы отпуска алкоголя на одного пассажира.Текущее законодательство предполагает, что авиакомпания предоставит пассажирам горячее питание, если полет превышает 3 часа. Далее каждые четыре часа — в дневное время и каждые шесть часов — в ночное время.Определенного меню нет — чем кормить пассажиров выбирают авиакомпании. Питание и напитки и вовсе могут не предоставляться, но об этом авиакомпания обязана информировать пассажиров заранее до заключения договора воздушной перевозки.Ранее в среду свыше 450 актов советских госорганов признаны недействительными в рамках "регуляторной гильотины", сообщила пресс-служба правительства.Эти документы приняты с 1946 по 1991 годы и уже устарели. Среди них правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Отменен и приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.В январе 2020 года правительство отменило более 1,2 тысячи устаревших актов, в феврале 2020 года - еще свыше 3,6 тысячи актов СССР.