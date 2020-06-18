Парк на высоте птичьего полета: Росстандарт утвердил единые нормы для озеленения городских крыш. Это значит, что москвичи теперь могут всерьез задуматься о том, чтобы обустроить на кровле своей многоэтажки зону отдыха. Насколько это сложно?

Парк на высоте птичьего полета: Росстандарт утвердил единые нормы для озеленения городских крыш. Это значит, что москвичи теперь могут всерьез задуматься о том, чтобы обустроить на кровле своей многоэтажки зону отдыха. Насколько это сложно?Расстелить газон, высадить сад или разбить ферму — варианты обустройства крыш довольно разнообразные. К примеру, в одном из многоквартирных домов на Кутузовском проспекте кровлю подземного паркинга превратили в прогулочную зону с дизайнерским озеленением и детской игровой площадкой.Кроме дополнительных квадратных метров для прогулок это еще и экономически выгодно. В офисном здании на Шереметьевской улице уже забыли о проблемах с кровлей. Тепло сохраняется лучше, вода не протекает — влагу поглощает многослойный ковер из почвенного субстрата и дренажа."Эта крыша вообще защищает от пыли. И удивительно, что на этих всего лишь 10 см растут все эти почвопокровные растения. Конечно, если мы на крыше сажаем деревья, кустарники, тогда слой субстрата должен быть больше", — говорит Илья Мочалов, ландшафтный архитектор.Мода на озеленение кровель пришла из-за рубежа. В Сингапуре на этом просто помешаны — весь город превратился в оазис. А чего стоит вертикальный лес в Милане. Там это инструмент борьбы с глобальным потеплением. Сначала сомневались, подойдет ли московский климат, но русская зима для зеленых крыш оказалась не помехой."Мы планировали высадить все это в таком режиме, чтобы каждый сезон наши жители могли видеть интересную картинку и чувствовать запахи цветущих растений. К примеру, зимой мы можем наблюдать за елью, весной за лещиной", — объясняет Олег Стасенко, руководитель архитектурного направления девелоперской компании.Зеленая крыша на одном из зданий МГУ — это эксперимент, который начался в 1997 году и продолжается до сих пор."Ассортимент постоянно должен обновляться. Мы планируем продолжать, у нас еще пара экспериментальных площадок создается. Планируем высаживать однолетний ассортимент. Пробуем растения из экстремальных мест, например из Южной Африки, которые могли бы в течении лета пожить на крыше", — рассказывает Владимир Чуб, директор ботанического сада Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Загрязненный воздух мегаполиса — еще одна проблема, решением которой могут стать растения на крыше. Для этого озеленение должно быть повсеместным. В Москве же пока достойных примеров не так много. Но, как выяснили эксперты, крыш для развития новых городских легких достаточно."Если мы говорим о программе, мы посчитали, порядка 500 гектаров можно сделать из 10 районов Центрального округа. Это почти четыре Парка Горького может быть сделано озеленением", — говори архитектор Дарья Парамонова.Общегородской программы на этот счет не существует. Но в России уже разработали единый стандарт для зеленых крыш. Там разобраны и типы озеленения, и необходимые к ним требования. В общем, бери и делай. С этим могут справиться не только частные компании, но и сами жители многоквартирных домов. Только для начала придется заручиться согласием всех собственников.