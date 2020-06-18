В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса.

В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса. Таким образом, побит рекорд 1956 года, когда температура повысилась до отметки 29,4 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.Не исключено, что сегодня же будет побит и абсолютный максимум для этой даты, установленный в 1892 году — тогда в Москве было 30,8 градуса тепла. По прогнозам синоптиков, воздух в столице сегодня может прогреться до 31-32 градусов.Однако жара в городе продержится только до выходных. 20 июня температура воздуха начнет снижаться, пройдут дожди, а 21 июня прогнозируется резкое похолодание сразу на 10 градусов.