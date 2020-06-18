В Москве в среду, 17 июня, наблюдается сильная жара. Столбик термометра достиг отметки в 31,4 градуса - это на 0,6 градуса выше рекорда, установленного более чем век назад, то есть при жизни Александра III.

В Москве в среду, 17 июня, наблюдается сильная жара. Столбик термометра достиг отметки в 31,4 градуса — это на 0,6 градуса выше рекорда, установленного более чем век назад, то есть при жизни Александра III.Лишь в 1892 году температура смогла подняться до 30,8 градуса. Теперь на станции Росгидромета (ВДНХ) зафиксирован новый рекорд — 31,4 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что даже это не предел — температура еще может расти.Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин обратил внимание на то, что данный рекорд не является самым большим. Например, 16 июня (не в этом году) температура достигла отметки в 32 градуса, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. Например, в 1956 году столбик термометра достигал отметки в 29,4 градуса, а в 2020-м температура смогла увеличиться до 29,6 градуса.