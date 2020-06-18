Скандал в печатной среде. Журналисты издания «Муромский край» вышли на одиночные пикеты против руководства киосков «Роспечати». Представители редакции утверждают, что компания

Скандал в печатной среде. Журналисты издания «Муромский край» вышли на одиночные пикеты против руководства киосков «Роспечати». Представители редакции утверждают, что компания продает в киосках газеты, а деньги, положенные изданию за реализацию не платит. Долг накопился больше двухсот тысяч рублей. Владеет газетой телерадиокомпания «Муромский меридиан». Её гендиректор пояснил нам, что владелец киосков — владимирская фирма «Печать»