На проспекте Строителей сбили ребенка. Авария произошла в среду около 17:10. По предварительной информации, 69-летний водитель, управляя автомобилем «Киа» наехал на 11-летнего подростка.

На проспекте Строителей сбили ребенка. Авария произошла в среду около 17:10. По предварительной информации, 69-летний водитель, управляя автомобилем «Киа» наехал на 11-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который находится на пересечении улицы Белоконской и проспекта Строителей. Как сообщают очевидцы аварии, серьезных повреждений у ребенка, на первый взгляд, нет. До приезда медиков мальчик