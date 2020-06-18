На трассе Таврида по развязке под Симферополем открыли движение. Транспорт поехал по развязке Донское - Мазанка и реконструированному участку старой дороги вдоль села Донское.

На трассе "Таврида" по развязке под Симферополем открыли движение. Транспорт поехал по развязке Донское — Мазанка и реконструированному участку старой дороги вдоль села Донское.Первоначально в проекте трассы развязка значилась, однако, позже была удалена, чтобы снизить стоимость строительства. Как сообщает "Вести Севастополь", жители Мазанки обратились к крымским властям с просьбой вернуть развязку. Дополнительное финансирование было выделено из республиканского бюджета. Вместе с тем, в рамках реконструкции старой дороги проложен новый участок до Донского. Сделана дополнительная полоса, на которой установлены дорожные знаки, остановка и новая разметка. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ВАД".Напомним, что в начале июня практически достроили первые 70 километров автотрассы "Таврида" в четырехполосном исполнении. На этом участке заканчивается укладка асфальта. Пока движение по всей магистрали открыто только по двум полосам. Но до полной готовности главной автомобильной артерии Крыма — от Крымского моста до Севастополя — меньше трех месяцев.