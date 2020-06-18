На восстановление склона на улице Огородной после ЧП в Студгородке выделили 26 миллионов рублей. Деньги поступят из резервного фонда Красноярска. Такое решение приняли члены комиссии по ЧС.

На восстановление склона на улице Огородной после ЧП в Студгородке выделили 26 миллионов рублей. Деньги поступят из резервного фонда Красноярска. Такое решение приняли члены комиссии по ЧС, передает ГТРК "Красноярск"."Объектом занималась строительная компания "Реставрация". Сейчас она является банкротом, поэтому истребовать какие-либо гарантийные обязательства практически невозможно. Мы планируем обратиться в профильные ведомства и департаменты", - заявил представитель фракции ЛДПР в городском совете Денис Степанов.Напомним, склон на улице Огородная обрушился в результате аномальных дождей. Часть придомовой территории фактически смыло. Жители многоэтажного дома жили в постоянном страхе, что здание может сползти в овраг. Кто-то даже переехал к родственникам. В связи с этим 10 июня в городе был введен режим ЧС.