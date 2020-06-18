НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.

НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.В частности, страны НАТО намерены закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также приобрести истребители пятого поколения.При этом, по его словам, альянс не будет размещать в Европе новые наземные ядерные ракеты.Пакет мер принят в ответ на усиление российского потенциала, сказал Столтенберг, и отдельные решения в рамках этого пакета секретны, передает ТАСС.В ответ на эти заявления в России пообещали укрепить западную группировку.Как заявил "Интерфаксу" заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, "на фоне этих заявлений мы будем продолжать усиливать группировку на западном направлении, исходя из тех вызовов, которые поступают извне".В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.