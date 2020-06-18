Около 19 часов в соцсетях стали появляться сообщения и фотографии большого скопления людей на платформах зеленой линии столичного метро. Источник в экстренных службах сообщил, что это произошло из-за техосмотра состава в районе станции Технопарк из-за подозрения на неисправность.

Около 19 часов в соцсетях стали появляться сообщения и фотографии большого скопления людей на платформах зеленой – Замоскворецкой – линии столичного метро. Сообщалось, что поезда шли с большими интервалами.Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что поезда в сторону центра столицы на Замоскворецкой линии шли с увеличенными интервалами из-за технического осмотра состава в районе станции "Технопарк" из-за подозрения на неисправность.В пресс-службе Московского метро утверждают, что движение поездов уже восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.Там также подтвердили, что ранее для проверки инфраструктуры на южном участке зеленой ветке были незначительно увеличены интервалы движения поездов."Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", — отметили в пресс-службе столичной подземки.