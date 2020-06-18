Живут, как на острове. Жители дома №9 по улице Мира жалуются на отсутствие нормального подъезда к их придомовой территории. К дому ведёт вот такая грунтовая дорога со стороны проспекта

Живут, как на острове. Жители дома №9 по улице Мира жалуются на отсутствие нормального подъезда к их придомовой территории. К дому ведёт вот такая грунтовая дорога со стороны проспекта Строителей. И её регулярно раскатывают большегрузы с соседней стройки. После дождя здесь проехать на легковой машине просто невозможно, говорят люди. Вячеслав Брагин, житель дома №9: Дело