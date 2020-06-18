В эфире телеканала Россия 1 известный врач-реабилитолог, специалист по традиционным системам оздоровления и телеведущий Сергей Агапкин рассказывает, по каким признакам можно понять самому, что с печенью что-то не так и не довести себя до цирроза.

В 2002 году было завершено крупное международное исследование о распространении цирроза печени в 195 странах мира за период с 1990-го по 2017-й год. Выяснилось, что Россия по приросту смертности от цирроза печени находится на 4 месте в мире.На сегодняшний момент в России уже почти 4 миллион человек болеют циррозом.Цирроз – это продвинутая стадия заболевания печени в плохом смысле этого слова с целым рядом крайне неприятных симптомов, из-за которых человек может лишиться трудоспособности и привычного образа жизни.Как отмечает в эфире телеканала "Россия 1" известный врач-реабилитолог, специалист по традиционным системам оздоровления и телеведущий Сергей Агапкин, обычно в качестве причины цирроза рассматриваются гепатиты В и С, алкоголизм и неалкогольный стеатогепатит — состояние, которое развивается на фоне ожирения и диабета, а также группа иных факторов.Однако вопреки мифам, от цирроза могут страдать не только люди, злоупотребляющие алкоголем, но и молодые, социально активные успешные люди, говорит эксперт.Как не допустить стадии болезни и вовремя понять, что с печенью что-то не так? Доктор перечисляет симптомы, на которые стоит обратить внимание.Первый симптом – это боль в правом подреберье. Следующий – это тошнота, а также головокружение и участившиеся случаи вздутия живота.Еще один симптом нарушения работы печени — горький привкус во рту.Также могут быть отеки — как правило, это регулярные отеки лодыжек. И, наконец, повышенная утомляемость, говорит доктор Агапкин.Также одним из ранних и очевидных симптомов больной печени является стойкое чувство усталости и слабости в течение долгого времени — нескольких дней или даже недель."Причиной этого является увеличение количества токсинов, например, аммиака и продуктов жизнедеятельности в крови, которые печень не может вывести, потому что ослабленный организм не в состоянии избавиться от этих веществ", — поясняет эксперт."Если вы испытываете эти симптомы длительное время, и особенно если они идут рука об руку с другими ранними признаками пораженной печени, следует немедленно обратиться к специалисту", — советует доктор Агапкин.Отвечая на вопрос, как избавиться от этого опасного аммиака и можно ли восстановить печень, врач отвечает, что "в норме печень может сама справиться"."Но это длительный процесс, а при нарушении работы печени ей необходимо помочь. Для этого придется отказаться от вредных привычек – ограничить алкоголь, придерживаться назначенный диеты, а также специалист может назначить прием специальных средств для печени – гепатопротекторов", — говорит эксперт.При этом, добавляет Агапкин, необходимо знать, что большинство таких препаратов влияет только на клетки печени, но не очищает от токсичного аммиака."Средств же, которые одновременно улучшают работу печени и выводят аммиак – единицы. В такие средства могу входить естественные для организма аминокислоты – такие, как L-орнитин и L-аспартат. Они могут помочь нейтрализовать аммиак и благотворно повлиять на восстановление работы печени, улучшить самочувствие и обмен веществ", — рассказывает врач-реабилитолог.