В России стартовали клинические исследования вакцины против COVID-19, разработанной в центре имени Гамалеи. В Москве испытания препаратов будут проходить в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Первым добровольцам сделают прививки уже 18 июня. Когда смогут привиться от вируса все желающие? Об этом рассказала глава Роспортребнадзора Анна Попова.

В России стартовали клинические исследования вакцины против COVID-19, разработанной в центре имени Гамалеи. В Москве испытания препаратов будут проходить в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Первым добровольцам сделают прививки уже 18 июня. Когда смогут привиться от вируса все желающие? Сколько вакцин выйдет на рынок? Когда суточный прирост заболевших станет минимальным? Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказала глава Роспортребнадзора Анна Попова.— Анна Юрьевна, здравствуйте! Почему число заболевших в сутки в России существенно не снижается, а держится на отметке 7-8 тысяч?— Я не могу с вами согласиться, оно снижается. И вопрос существенно или несущественно здесь, наверное, второстепенный. Вчерашнее снижение показало, что это уже меньше восьми тысяч значительно. Динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось совсем немного. Больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения как, собственно, все остальные.— А есть ли информация о том, как много бессимптомных носителей?— Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60 процентов в разные дни, а в целом по статистике это около 50 процентов активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. Это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление.— Когда же число заболевших в сутки будет меньше тысячи?— Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для достижения самого низкого уровня. Я хочу сказать, что разные страны имеют свой недельный или ежедневный уровень, например, в США достаточно долгий период времени ежедневно регистрируют порядка 20 тысяч случаев.— Как вы считаете, на эту цифру влияет то, что народ у них массово на улицу выходит?— Я думаю, влияет и еще повлияет, безусловно. При таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может остаться без реакции вируса и эпидпроцесса.— Появилась информация о том, что в Пекине вирус найден на рынке и что он более заразен, чем тот, который до этого был найден. Вы получили какую-то информацию? Готовитесь как-то?— Пока в научной печати ничего об этой ситуации нет. Но она, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, что сегодня наши китайские коллеги видят — это не тот вирус, который был у них изначально, в январе и в феврале, а несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе. Я читаю то, что демонстрируют наши китайские коллеги. Я думаю, что больше разъяснений будет чуть позже.— Могут ли российские школьники рассчитывать на то, что 1 сентября Роспотребнадзор разрешит открыть школы и без рисков они смогут сесть за парты?— Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять это нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодня есть о том, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса.— В какой стадии сейчас находятся исследования вакцины от коронавируса? Как вы считаете, сколько вакцин перейдет к исследованию на людях?— Будем надеяться, что ровно столько, сколько будут к этому готовы, то есть те, которые будут безопасны и эффективны. Это два обязательных определяющих свойства вакцины, каждого нового препарата, которые позволяют перейти к тестированию на людях. Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований на людях.— Спасибо за интервью.