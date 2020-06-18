Существует несколько сценариев, по которому может быть организовано обращение Владимира Путина к россиянам. Президент выступит перед гражданами с речью по поводу поправок в Конституцию.

Существует несколько сценариев, по которому может быть организовано обращение Владимира Путина к россиянам. Президент выступит перед гражданами с речью по поводу поправок в Конституцию.Тема обращения президента к россиянамВ 2020 году президент России Владимир Путин неоднократно выступал с . Чаще всего речь российского лидера затрагивала ситуацию в стране в связи с эпидемией коронавируса. Политик рассказывал о борьбе с болезнью на государственном уровне, а также о мерах по поддержке населения.После того, как, по мнению многих экспертов, оказался практически побежден, на первый план вышла другая тема для обсуждения. Речь идет о поправках в Конституцию. Именно это станет темой очередного обращения Владимира Путина к россиянам.Россиянам предстоит проголосовать за или против внесения изменений к основной закон страны. Возможно, многие ждут речи президента России по этому поводу. Для них обращение Владимира Путина может сыграть решающую роль.Дата нового обращения Владимира ПутинаДо сих пор нет официального подтверждения того, что президент России действительно выступит с обращением к гражданам по поводу поправок в Конституцию. Соответственно, не называется и точная дата подобного мероприятия.Тем не менее, источники рассказывают, что Владимир Путин может выступить с речью в период между Парадом Победы в Москве (24 июня) и самим (1 июля). Некоторые называют и более конкретные даты – по их словам, выбирать приходится из 29 и 30 июня.Публикация от (@dniru) 26 Май 2020 в 5:32 PDTКроме того, как указывают некоторые источники, обращение Владимира Путина к россиянам может состояться уже после самого голосования по . Дескать, президент России поблагодарит граждан за участие в плебесците, Если результат покажет, что большинство проголосовали за внесение изменений в основной закон страны, то российский лидер поблагодарит людей за такую позицию.Выступления российского лидераОжидается, что с речью по поводу внесения поправок в Конституцию Владимир Путин может выступить также в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию суверенитета России. В эфире эту ленту покажут 22 июня.Поправки в КонституциюНапомним, 1 июля в России состоится всеобщее голосование по поводу внесения изменений в основной закон страны. Планируется целый комплекс поправок, в числе которых принцип неотчуждаемости российских территорий, закрепление определения семьи как союза мужчины и женщины и другие.Публикация от (@dniru) 1 Июн 2020 в 7:12 PDT