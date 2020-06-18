Допрос актера Михаила Ефремова в связи со смертельным ДТП 8 июня в центре Москвы - следователи пытаются установить все детали страшной аварии, в результате которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. Что известно к этой минуте и будет ли компенсация семье погибшего?

Допрос актера Михаила Ефремова в связи со смертельным ДТП 8 июня в центре Москвы продолжался около пяти часов. Следователи пытаются установить все детали страшной аварии, в результате которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. Что известно к этой минуте и будет ли компенсация семье погибшего?"Он похудел на 6 килограммов и пока еще сидит дома", — кричала домработница Михаила Ефремова собравшимся под окнами журналистам. Актера вот-вот должны были доставить на допрос. Сотрудники ФСИН в квартиру артиста приехали еще в 12 часов дня. По всей видимости, тщательно проверяли соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста — не пользуется ли телефоном, интернетом, с кем общается.— Кто в квартире вместе с ним еще живет? Дети, жена?— Все близкие.— Друзья есть сегодня дома?— Ну что вы?— Никакого алкоголя? Только вода?— Да что вы! Какой алкоголь!Через пару часов сотрудники ФСИН вывели актера из квартиры.— Как вы себя чувствуете?— Я не могу отвечать на ваши вопросы, потому что у меня подписка о невыезде.Актера повезли в Главное следственное управление столичной полиции. Он лишь один раз выглянул из здания покурить.После аварии в крови Ефремова были обнаружены не только алкоголь, но и наркотики. Полицейские возбудили уголовное дело, желая выяснить, у кого Ефремов приобрел их.На прошлой неделе Ефремова допрашивали в связи с делом о сбыте наркотиков. Подробности общения актера со следователями неизвестны, но после допроса артист остался в статусе свидетеля по уголовному делу. Сегодня следователей интересовали детали смертельного ДТП.Авария произошла 8 июня. Ефремов на своем джипе пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. В тот вечер артист еле стоял на ногах. Он с трудом говорил и не до конца понимал всю серьезность ситуации. Водитель фургона позже скончался в больнице. Его похоронили 11 июня в родном селе в Рязанской области. Михаил Ефремов предложил семье Захарова материальную помощь, но родные погибшего отказались принимать ее. По словам адвоката семьи, Захаровых сейчас волнуют не деньги, а возможный срок для предполагаемого виновника аварии."Это несчетный случай, он соберет большое количество ходатайств и поручительств от известных людей. Ефремов не привлекался к ответственности, у него шесть детей. На мой взгляд, он может получить от 5 до 7 лет условно", — прокомментировал адвокат семьи погибшего.По словам Александа Добровинского, следователи якобы уже провели технические экспертизы машин и в скором времени, в зависимости от показаний Ефремова и свидетелей, это дело может быть направлено в суд.