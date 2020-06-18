18.06.2020

2020-06-18 20:10:04

От коронавируса во Владимирской области умерли 8 сотрудников больниц

Еще два медицинских работника из 33 региона попали в «Список памяти». В него включают имена медиков, умерших от заражения коронавирусом во время работы.

За минувшую неделю стало известно о смерти двух сотрудников Киржачской районной больницы – патологоанатома Сергея Борисовича Белкина и водителя скорой помощи Александра Ивановича Панкратова.

По официальной информации, на сегодняшний день в России 489 медиков скончались после заражения коронавирусом. Об этом сообщила сегодня глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Список памяти медиков Владимирской области выглядит так:

Белкин Сергей Борисович, 50 лет, патологоанатом, Киржачская районная больница, г. Киржач, Владимирская область

Кузнецова Галина Геннадьевна, 53 года, сестра-хозяйка, Муромская городская больница № 2, г. Муром, Владимирская область

Минеева Надежда Юрьевна, 62 года, медсестра, заведующая амбулаторией, Бутылицкиая амбулатория Меленковской ЦРБ, Владимирская область

Панкова Светлана Владимировна, 58 лет, фельдшер, Гусь-Хрустальная СМП, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Панкратов Александр Иванович, водитель скорой помощи, Киржачская районная больница, г. Киржач, Владимирская область

Савичев Михаил Михайлович, 61 год, главный врач, Карабановская больница, г. Карабаново, Владимирская область

Титенко Оксана Алексеевна, 47 лет, медсестра палатная, Городская больница №4, г. Владимир

Чванова Надежда Викторовна, 56 лет, медсестра, Муромская городская больница №2, г. Муром, Владимирская область.