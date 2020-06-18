Катастрофическая ситуация сложилась на гостиничном рынке Москвы и Петербурге: тариф за номер снизился, сильно упала средняя нагрузка отелей

Отели Петербурга и Москвы недополучают ежедневно более 1 млрд рублей ежедневно, говорится в исследовании консалтинговой компании Rusland SP.В настояшее время средняя нагрузка столичных отелей в сезон снизилась до 15% с 88% в прошлом году. Средний тариф за номер снизился с 12 тыс. рублей до 3,2 тыс. рублей.Таким образом, до коронакризиса рынок генерировал около 876,5 млн рублей в сутки, а сейчас отели Москвы зарабатывают лишь 27,9 млн рублей. Недополученная прибыль составляет 848,5 млн рублей.В столице сейчас действуют около 70% из общего объема около 83 тыс. номеров.Многие отели приостановили деятельность на время пандемии коронавируса. Эксперты называют "катастрофической" сложившуюся ситуацию на гостиничном рынке Москвы.Средняя загрузка отелей Петербурга снизилась наравне с Москвой — до 15% с 90% в сезон белых ночей в прошлом году. Средний тариф за номерупал с 8 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.Плановая выручка питерского гостиничного бизнеса до коронакризиса составляла около 167,7 млн рублей в день. На сегодняшний день отели генерируют только 1,5 млн рублей в сутки, а ежедневные убытки составляют около 166 млн рублей.Эксперты Rusland SP отмечают небольшую положительную динамику и надеются на увеличение средней загрузки отелей до 30% по результатам сезона.