Велодорожки, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская площадка и зеленые зоны. Во Владимире начался первый этап реконструкции парка «Добросельский». Это место давно нуждалось в

Велодорожки, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская площадка и зеленые зоны. Во Владимире начался первый этап реконструкции парка «Добросельский». Это место давно нуждалось в обновлении, вот только цена реновации парка была велика — 600 млн рублей. Сейчас городские власти решили отказаться от дорогостоящих материалов. Как отмечает глава администрации, на качество и конечный результат это не повлияет, а вот