Сооснователь ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем официальном канале заявил о возможности подачи исков против Facebook. Причина — бездействие модераторов в отношении мошенников, прикрывающихся именем Дурова.

Сооснователь "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем официальном канале заявил о возможности подачи исков против Facebook. Причина — бездействие модераторов в отношении мошенников, прикрывающихся именем Дурова.По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем."Среди потерявших деньги в результате этих схем — пожилые люди и пенсионеры. Последний случай подобного обмана описан в СМИ сегодня [речь идет об этой публикации "Известий" — 33Live.RuRu], но сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад", — пишет Павел Дуров. С тех пор, отмечает он, принадлежащие корпорации Марка Цукерберга соцсети продолжали, игнорируя жалобы пользователей, продвигать такие объявления, зарабатывая на них.Дуров называет сложившуюся ситуацию, в которой Facebook фактически зарабатывает на финансовой неопытности пользователей, недопустимой. При этом отмечает: скорость и неотвратимость политической цензуры на платформе демонстрирует, что при желании ресурсы на модерацию у Facebook находятся.В конце публикации основатель Telegram переходит в наступление, предлагая Facebook "начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели". Также он выражает надежду на выплату пострадавшим от мошенников пользователям компенсаций. Хотя Дуров напрямую не пишет о намерении лично подать на корпорацию Цукерберга в суд, намек считывается безошибочно:"Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов".