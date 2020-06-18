Поправки в Конституцию, в том числе и по социальным вопросам, принимаются абсолютно для всех россиян, заявил в эфире телеканала Россия 1 председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки в Конституцию, в том числе и по социальным вопросам, принимаются абсолютно для всех россиян, заявил в эфире телеканала "Россия 1" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."Очень важно, что социальные выплаты будут прописаны в Конституции – не будет соблазна их изменить или вовсе отменить, как это бывало раньше", — подчеркнул Крашенинников. По его словам, государство будет помогать всем россиянам и, если положены социальные выплаты, человек их получит."Мы исходим из того, что большинство наших граждан — это добропорядочные люди. Но справки о добропорядочности собирать не будем", — пошутил председатель комитета Госдумы.Во вторник Павел Крашенинников сказал, что интерес россиян к голосованию по поправкам к Конституции России будет высоким. Он выразил надежду, что страх перед коронавирусом постепенно спадет, тем более, что принятые Роспотребнадзором и ЦИК меры по обеспечению безопасности граждан на избирательных участках более чем достаточные.Президент России Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией голосование было перенесено. После совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок президент подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.