Дезинфекционные тоннели были установлены в самый разгар эпидемии в рамках дополнительных мер защиты не только в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, но и в Кремле.

Дезинфекционные тоннели были установлены в самый разгар эпидемии в рамках дополнительных мер защиты не только в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, но и в Кремле, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".В настоящее время резиденция — основная рабочая база президента, где он проводит большинство мероприятий. Кроме того, в резиденции Путин проводит также и очные встречи, отметил Песков.