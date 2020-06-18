Злоумышленник в день установки газового оборудования заметил на кухне шкатулку с денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже у пенсионера.В полицию поступило обращение от 87-летнего пенсионера. Он рассказал, что у него дома на улице Народного Ополчения двое мужчин установили газовое оборудование. Через некоторое время один из работников вернулся якобы для проверки утечки газа, а после его ухода заявитель обнаружил, что из шкатулки пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 220 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Народного Ополчения. Им оказался 26-летний мужчина. Похищенное возвращено заявителю в полном объеме.Установлено, что злоумышленник в день установки газового оборудования заметил на кухне шкатулку с денежными средствами, позже вернулся и, воспользовавшись невнимательностью заявителя, похитил денежные средства.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО