На территории Среднеуральского женского монастыря, где, как сообщалось ранее, отлученный от служения за отрицание пандемии коронавируса схиигумен Сергий (Романов) нарушает наложенные на него запреты и собирает вокруг себя преданную паству, побывала полиция.

На территории Среднеуральского женского монастыря, где, как сообщалось ранее, отлученный от служения за отрицание пандемии коронавируса и призывы не подчиняться требованиям властей соблюдать необходимые меры по предотвращению его распространения схиигумен Сергий (Романов) нарушает наложенные на него запреты и собирает вокруг себя преданную паству, побывала полиция.Ранее сообщалось, что из монастыря уехала его настоятельница монахиня Варвара (Крыгина), а к охране его отец Сергий (известный также как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской) привлек казаков.Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские территориального ОВД получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря.Они оперативно прибыли к монастырю и "в ходе проверочных мероприятий установили, что данные сведения не нашли своего подтверждения", сказал представитель областного полицейского главка.Сам отец Сергий "захват" монастыря опроверг. В видеообращении, распространенном 17 июня, схиигумен сказал, что игуменья Варвара и еще четыре человека "сами покинули монастырь из-за страстей — их никто не выгонял".В Екатеринбургской епархии подтвердили, что настоятельница монастыря самостоятельно приняла решение покинуть монастырь, чтобы дать схиигумену Сергию "возможность одуматься и принести покаяние"."Пересмотреть свое поведение и покаяться" до следующего заседания епархиального суда ранее призвали его и в епархии.По последним данным, которые сообщает местный портал 66.Ru, в числе тех, кто приехал в монастырь поддержать отца Сергия, были замечены член команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и уроженец Екатеринбурга — олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк.При этом сам схиигумен, который раньше не хотел общения с журналистами, сегодня лично вышел пообщаться с представителями СМИ.Еще в начале июня экспертиза Центра по противодействию экстремизму полицейского главка по Свердловской области нашла в обращении схиигумена Сергия признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Материалы были переданы в прокуратуру.Кроме того, 23 июня суд в Верхней Пышме приступит к рассмотрению дела схиигумена по статье КоАП "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (...)".Отвечая на вопрос журналистов о конфликтной ситуации в Среднеуральском монастыре, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле за ней не следят. "Это не вопрос нашей повестки дня", — ответил Песков.